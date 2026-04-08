"Datemi i soldi per la droga o vi uccido": arrestato 45enne | Ha tentato di bruciare l'auto del padre - Tuttoggi.info

Ha minacciato di morte i genitori ed è arrivato a tentare di bruciare l’auto del padre per ottenere soldi per la droga il 45enne arrestato dal personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza: l’uomo, finito in manette, dovrà rispondere di estorsione.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatti con i genitori dell’uomo, i quali hanno riferito che il figlio aveva messo in atto una serie di condotte intimidatorie, arrivando a tentare di incendiare l’auto del padre e a minacciarli di morte per ottenere il denaro necessario all’acquisto di sostanza stupefacente.

Il 45enne, ancora all’interno dell’abitazione all’arrivo dei poliziotti, nonostante la presenza di questi ultimi, ha continuato a mostrarsi poco collaborativo e a minacciare i genitori, circostanza che ha indotto gli agenti a contenerlo in sicurezza. Accompagnato in Questura, al seguito degli accertamenti, è emerso che l’uomo, fino al 4 aprile scorso, era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori.

Per questi motivi, il 45enne è stato tratto in arresto per il reato di estorsione e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto presso l’istituto di reclusione di Perugia Capanne in attesa dell’udienza di convalida.