 Dante, Marchetti "Risorse per realizzazione opera garantite dal Ministro" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Dante, Marchetti “Risorse per realizzazione opera garantite dal Ministro”

Davide Baccarini

Dante, Marchetti “Risorse per realizzazione opera garantite dal Ministro”

Gio, 12/02/2026 - 17:49

Condividi su:

Una luce in fondo al tunnel per il tormentato cantiere della nuova scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Città di Castello. Dopo mesi di incertezze, stop ai lavori e scontri politici, arriva l’annuncio che la comunità scolastica attendeva: le risorse per il completamento dell’opera sono state messe in sicurezza.

La vicenda della “Dante” è stata segnata da una fase complessa. Il progetto, finanziato con i fondi del PNRR, aveva subito una brusca frenata a causa delle gravi inadempienze dell’impresa appaltatrice, che avevano portato alla risoluzione del contratto con quest’ultima. Un cantiere fermo che era diventato il simbolo delle difficoltà burocratiche e del rischio di perdere un’opera strategica per il territorio.

Oggi, il Segretario regionale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, annuncia la svolta: “Dopo un’interlocuzione diretta e costante con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sono state individuate le risorse per la conclusione dei lavori. Era fondamentale restituire certezze a famiglie e studenti”.

L’annuncio di Marchetti non risparmia stoccate polemiche, in particolare sul tema del dimensionamento scolastico, che negli ultimi mesi ha infiammato il dibattito cittadino. Marchetti respinge al mittente le accuse della sinistra, puntando il dito contro l’assessore regionale di AVS Barcaioli.

Qualcuno ha usato questa storia per fare demagogia – attacca il parlamentare tifernate -. L’assessore Barcaioli ha preferito far commissariare l’Umbria piuttosto che decidere, avallando la scelta della Provincia di Perugia”. Marchetti sottolinea come la vicenda edilizia della Dante Alighieri sia totalmente indipendente dal provvedimento di dimensionamento: “Ciò che conta è avere una scuola moderna e sicura, non un preside in più. Ogni tentativo di collegare le due questioni è pura fantasia politica a danno degli studenti”.

Il riavvio dell’iter per la ricostruzione rappresenta un sollievo per il Comune e le centinaia di ragazzi attualmente dislocati in altre strutture. “La nuova Dante Alighieri è un investimento sul futuro della città – conclude Marchetti – e continueremo a vigilare affinché il diritto allo studio non venga messo in discussione”.

Con la conferma dei finanziamenti, la sfida passa ora alla nuova procedura di appalto: l’obiettivo è trasformare finalmente l’area del cantiere in quella scuola “innovativa e funzionale” promessa da anni alla città.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione, denunciati in 3

Perugia

Trafficante di droga latitante, dopo la fuga in Brasile arrestato in Belgio

Perugia

Cantieri Brt, scattate le nuove regole in via Settevalli e via Martiri dei Lager

in umbria

Ultim'ora Italia

Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato

Ultim'ora Italia

Federica Torzullo, l’ultimatum e i piani saltati di Carlomagno: “Per questo l’ha uccisa”
Ultim'ora Italia

Morte Van der Beek, l’oncologa: “Cancro al colon colpisce under 50 sempre di più”
Città di Castello

Dante, Marchetti “Risorse per realizzazione opera garantite dal Ministro”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!