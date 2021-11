Dante e l'Inferno al Complesso Museale di San Francesco a Trevi - Tuttoggi

Tutti i sabati di novembre alle ore 16:30, Una sequenza di pomeriggi per raccontare l'Inferno in quattro puntate come se fosse una serie televisiva

A Novembre, il Complesso Museale di San Francesco di Trevi, dedica tutti i sabato pomeriggio al Sommo Poeta. Una serie di letture, introdotte ed esposte dallo storico dell’arte Carlo Roberto Petrini, vi trasporteranno nel mondo, o meglio, nell’Inferno della Commedia.

Per un testo di tale importanza e risonanza, la location non poteva essere da meno, tutte le letture saranno svolte all’interno della magnifica chiesa di San Francesco ad eccezione del 13 novembre, giornata in cui si omaggerà la secentesca Villa Fabri.

Si racconterà di come Dante entrò nella Selva Oscura, della porta degli inferi e del traghettatore Caronte, dello sventurato amore di Paolo e Francesca e del perché il Conte Ugolino sia finito, secondo Dante, all’Inferno.

Una sequenza di sabati pomeriggio per raccontare l’Inferno in quattro puntate, come fosse un’acclamata serie televisiva.

IL PROGRAMMA

6 Novembre, ore 16:30 – I CANTO. Proemio.

13 Novembre, ore 16:30 – III CANTO. La Porta dell’Inferno. (presso Villa Fabri)

20 Novembre. Ore 16:30 – V CANTO. Paolo e Francesca.

27 Novembre. Ore 16:30 – XXXIII CANTO. Il Conte Ugolino.

La giornata è prodotta e organizzata da Menti Associate, è possibile prenotare scrivendo su info@museitrevi.it o chiamando il 3470796571.