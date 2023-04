Danneggiata vela di Masselli "Non ci facciamo intimorire" - Tuttoggi.info

Vandali danneggiano vela di Masselli e il mezzo per la campagna elettorale non può circolare "Abbassare toni. no ad atti violenti"

Manifesto strappato, batteria manomessa e fili staccati. Nel corso della notte qualche vandalo ha preso di mira la vela del candidato sindaco Orlando Masselli, causando dei danni che non hanno permesso al mezzo di poter circolare nella giornata di oggi, come da programma.

Masselli “Non ci facciamo intimorire”

“Probabilmente – spiega Orlando Masselli, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra – qualche vandalo pensa di intimorirci con gesti come questo. Ovviamente si sbaglia: nel condannare fermamente il gesto, non vorremmo che la campagna elettorale di questi giorni vada verso una escalation di toni che potrebbero portare poi a episodi violenti come quello di questa notte”.