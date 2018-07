Dalla musica di Silvia Salemi alla pizza al tartufo, 2 giorni con “Scheggino Donna”

Silvia Salemi, con la sua voce magnetica, sarà l’ospite speciale della manifestazione “Scheggino Donna”, in programma nel borgo della Valnerina domani e domenica (21 e 22 luglio). La cantante italiana, che dal 23 luglio esordirà con un nuovo programma tv su La5, sarà in piazza Carlo Urbani domenica alle ore 18,30.

Ma sarà solo il culmine di una due giorni ricca di appuntamenti imperdibili, in uno scenario unico, che ha l’obiettivo di celebrare le donne ed il loro coraggio a partire dalla rievocazione di quanto avvenuto nel 1522. Con Scheggino assediata e gli uomini impegnati nei lavori dei boschi e nella mietitura, infatti, furono le donne a difendere il borgo anche con pietre e pentole, respingendo l’attacco. Un fatto storico che sabato sera, alle 21,30, rivivrà grazie alla rappresentazione scenica e lo spettacolo di luci e proiezioni per le vie del paese.

La forza delle donne sarà protagonista però già a partire dal pomeriggio di sabato, prima con l’inaugurazione della mostra di Maura Coltorti “Se le donne abbassassero le braccia il cielo cadrebbe” (ore 16,30, Piccolo teatro), poi con lo spettacolo di danza “Ninfe – Watersteps” (ore 17,30, piazza Carlo Urbani), quindi con la tavola rotonda (ore 18, giardini del museo del tartufo) “Donne e coraggio”. Ospite l’onorevole Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, che presenterà, a seguire, il suo libro “Ad alta quota. Storia di una donna libera”. A lei sarà assegnata la prima edizione del Premio Scheggino Donna. Durante il pomeriggio è in programma il concerto “Note di seta” del duo arpa e pianoforte Mohan Testi ed Eleonora Pampaglini.

Ad arricchire l’intera giornata di sabato, ma anche la domenica, sarà un’edizione speciale de “La Quarta di Scheggino”, la mostra mercato delle eccellenze locali, con gli stand aperti dal mattino fino a tarda sera. Per l’occasione i ristoranti del borgo, nel fine settimana, proporranno un menù dedicato. Sarà inoltre possibile visitare la mostra, allo Spazio arte Valcasana, “I Capolavori del 300. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l’Appennino”, oltre all’installazione “Transito” di Silvia Giani nelle adiacenze della chiesa di San Nicola.

La domenica pomeriggio spazio alle degustazioni. In via di Borgo alle ore 16 degustazione gratuita di “Rosa Tartufo, il dolce dedicato alle donne”. Mentre alle 17 al parco di Valcasana, spettacolo di cabaret. Alle 18 in via di Borgo show cooking e assaggi di pizze al tartufo a cura dell’Antico Forno Argenti, mentre alle ore 18,30 l’attesa performance di Silvia Salemi in piazza Carlo Urbani. Alle 19,30, invece, sfilata di moda a Valcasana ed infine alle 21,30 di nuovo spettacolo di luci e proiezioni per le vie di Scheggino.

Tutte le iniziative sono gratuite.

“Scheggino Donna” è promosso dal Comune di Scheggino, con il patrocinio e la collaborazione di: Regione Umbria, Gal “Valle Umbra e Sibillini”, Pro loco di Scheggino, Pro loco di Ferentillo Le Rocche Raccontano, Pro loco di Sant’Anatolia di Narco, associazione nazionale “Città del Tartufo”, Visioninmusica, Fidapa, Urbani Tartufi e Fluendo. Si ringraziano: Cedrav, Centro Ippico La Somma, Antico Forno Argenti.

Il programma completo

Sabato 21 Luglio

Ore 10.00

Spazio Arte Valcasana: “I capolavori del 300. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l’Appennino”

Chiesa di San Nicola (adiacenze): “Transito”, installazione dell’opera a cura dell’artista Silvia Giani

Parco Valcasana: “La 4° di Scheggino”, Apertura Mercato delle Eccellenze Territoriali

Ore 16.30

Piccolo Teatro: “Se le donne abbassassero le braccia il cielo cadrebbe”, inaugurazione della mostra di Maura Coltorti

Ore 17.30

Piazza Carlo Urbani: “Ninfe-watersteps”, performance di danza a cura di Carole Magnini

Ore 18.00

Giardini del Museo del Tartufo: “Donne e Coraggio”, tavola rotonda. A seguire presentazione del libro “Ad alta quota” di Lella Golfo.

Duo arpa e pianoforte presentano “Note di seta” a cura di Mohan Testi ed Eleonora Pampaglini

Assegnazione del Premio Scheggino Donna 2018

Ore 21.30

Rievocazione storica e rappresentazione scenica con spettacolo di luci

Domenica 22 Luglio

Ore 10.00

Spazio Arte Valcasana: “I capolavori del 300. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l’Appennino”

Chiesa di San Nicola (adiacenze): “Transito”, installazione dell’opera a cura dell’artista Silvia Giani

Parco Valcasana: “La 4° di Scheggino”, apertura Mercato delle Eccellenze Territoriali

Ore 16.00

Via di Borgo: “Rosa Tartufo Il dolce dedicato alle donne”, degustazione gratuita

Ore 17.00

Parco Valcasana: “Duemodé. Quando lo stile è fuori moda”, cabaret over 40, con Ancilla Oggioni e

Beatrice Beltrami

Ore 18.00

Via di Borgo: Show Cooking – selezione di pizze al Tartufo, degustazione gratuita a cura di Antico Forno Argenti

Ore 18.30

Piazza Carlo Urbani: Silvia Salemi si presenta, performance dell’artista

Ore 19.30

Parco Valcasana: Sfilata di Moda Alessandra Damiano a cura di Tosca Guarino

Ore 21.30

Spettacolo di luci e proiezioni per le vie del Borgo

