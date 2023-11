Dal Ministero maxi piano per i penitenziari italiani, quasi 1 milione per il carcere di Spoleto - Tuttoggi.info

Il carcere di Maiano di Spoleto unico in Umbria nel piano da 166 milioni di euro del Mit per gli istituti penitenziari in Italia

C’è anche il carcere di Spoleto tra i 20 istituti penitenziari al centro di finanziamenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit). Il dicastero guidato da Matteo Salvini ha infatti stanziato ben 166 milioni di euro per ristrutturare varie carceri italiane. L’unica casa di reclusione in Umbria ad essere interessata da questo piano è appunto quello di Maiano, che riceverà quasi 1 milione di euro.

Il piano di riparto è stato approvato dal Comitato interministeriale sull’edilizia carceraria in una riunione lunedì mattina, che ha dato via libera alla ripartizione effettuata dai tecnici del dicastero.

“Si tratta – fa sapere il Mit – di interventi importanti, alcuni dei quali attesi da anni, riguardanti la sicurezza degli istituti e il miglioramento delle condizioni di vivibilità, nonché l’adeguamento funzionale dei penitenziari. Le attività saranno affidate ai provveditorati interregionali, che avranno il ruolo di soggetti attuatori”.

Ad esprimere la propria soddisfazione ed il ringraziamento al ministro Matteo Salvini per i fondi in arrivo per il carcere di Spoleto è il segretario della Lega in Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.

Questo il piano di ripartizione dei fondi per i penitenziari italiani nel dettaglio: