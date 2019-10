Dal magnate Craig Newmark altra donazione di 250 mila dollari al Festival del Giornalismo

share

Il magnate statunitense Craig Newmark, l’ideato di Craigslist (la comunità di scambio delle informazioni in rete) ha rinnovato il proprio sostegno al Festival del Giornalismo (International Journalism Festival) con una donazione, anche per la prossima edizione, di 250mila dollari.

L’annuncio è stato dato da Arianna Ciccone (ideatrice della manifestazione insieme a Christopher Potter): “L’anno scorso abbiamo ricevuto come International Journalism Festival una donazione da Craig Newmark, uno dei più importanti filantropi americani, da anni impegnato nel sostenere il giornalismo indipendente e di qualità in America. Fu un riconoscimento incredibile per il Festival, un evento che col tempo è diventato soprattutto una community internazionale che si incontra annualmente a Perugia per discutere, confrontarsi, ragionare, abbracciarsi. Oggi siamo qui ad annunciare che Newmark ha deciso di rinnovare la sua donazione. Ed è una gioia troppo grande perché è la conferma che quello che abbiamo costruito, insieme a tante persone di valore soprattutto dal punto di vista umano, ha un importanza notevole a livello internazionale“.

La stessa Arianna Ciccone ricorda da dove è partito il Festival e dove oggi è arrivato, imponendosi come momento di confronto e di riflessione sul giornalismo mondiale: “E se penso che questa “cosa” è nata, senza nessuna particolare ambizione, da una casa di campagna in un piccolo paesino fra Assisi e Perugia con una connessione wifi “precaria” (almeno quando abbiamo cominciato), portata avanti con amore e cazzimma da due perfetti sconosciuti grazie anche alle opportunità offerte dal web, ecco mi viene da piangere. Ma so’ lacrime belle eh“.

Craig Newmark, il cui patrimonio netto viene stimato da Forbes in 1,3 miliardi di dollari, ha scelto la filosofia aziendale del “profitto minimo”, destinando così enormi quantità di denaro nelle organizzazioni che promuovono l’impresa sostenibile e la libertà di informazione e la sicurezza digitale, impegnandosi in particolare in campagne contro la disinformazione e la manipolazione delle notizie.

share

Stampa