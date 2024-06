Dal Lussemburgo la TimeNova di Taskiran: 2,2 milioni (più i debiti) per acquistare il Perugia

La holding ha recapitato l'offerta d'acquisto tramite pec e chiede di chiudere entro il 5 luglio. Bonus in caso di B entro due anni

Mentre procede a strappi la trattativa con la cordata di Claudio Sciurpa per acquistare il Perugia, dal Lussemburgo la società TimeNova Holding S.A., rappresentata da Alexander Taskiran, comunica di aver formalizzato un’offerta di acquisto del club alla New Parker.

La proposta è di 2 milioni e 200mila euro più l’accollo dei debiti per l’acquisizione dell’intero pacchetto societario detenuto da Massimiliano Santopadre. Con un bonus di un ulteriore milione di euro qualora entro due anni il Perugia salga in Serie B.

In caso di accettazione della proposta, TimeNova srl verserà entro 48 ore lavorative presso il notaio indicato l’intera cifra, “auspicandosi di poter chiudere l’operazione entro e non oltre il 5 Luglio 2024 per poter pianificare la prossima stagione”.

La società di Taskiran, che per ora non intende rilasciare dichiarazioni, si dice pronta a far inviare “dall’istituto bancario un’evidenza fondi che garantirà la tranquillità economica e la potenzialità di investimento adeguata per affrontare i prossimi campionati in modo competitivo”.

La trattativa con la cordata di Sciurpa

Una notizia che complica l’estenuante interlocuzione avviata con Sciurpa. Proprio oggi, venerdì, è il termine fissato dall’imprenditore di Castiglione nella pec con la quale conferma la volontà di acquistare il club, senza però indicare il prezzo di acquisto. Chiedendo però a Santopadre tre settimane di tempo per analizzare tutti i conti del club, senza che Santopadre intavoli altre trattative.

Il tutto, mentre ancora si attende l’omologa da parte del Tribunale dell’accordo con il quale sono stati ridotti e spalmati in 10 anni i debiti del periodo Covid accumulati dal club con l’Agenzia delle Entrate.