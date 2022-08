Dal 5 al 20 agosto a Todi "Abbi Fede", Giornate Internazionali del Cinema Religioso - Tuttoggi

Nell’epoca che vuole il cinema ridotto a merce spettacolare per intrattenimento domestico, a Todi si sperimenta un progetto di fruizione filmica basato sulla comunità, sul dibattito, sulla riflessione.

La rassegna è diretta da Alberto Di Giglio con il patrocinio del Comune di Todi, della Fondazione Ente dello Spettacolo, del mensile Edav fondato dal gesuita massmediologo padre Nazzareno Taddei, dell’Archivio storico del Cinema italiano diretto da Graziano Marraffa, del settimanale La Voce e di Umbria Radio diretti da Daniele Morini.

Il titolo “Abbi fede!” deriva da un’esortazione del senso comune e dal film omonimo di Giorgio Pasotti che verrà proiettato in due occasioni, il 5 e il 14 agosto. Come il protagonista del danese Le Mele di Adamo, che sa perseverare contro mille tempeste, Pasotti nel suo imperdibile remake ci invita a guardare in alto con fiducia quando siamo in difficoltà.

Il programma

Che il filo rosso tra le opere della rassegna sia la fede e uno sguardo positivo sulla vita sta a confermarlo una pellicola come Fratello dove sei? dei Fratelli Coen (6 agosto). È un’esilarante commedia a sfondo biblico, tra road movie e favola morale, in cui ci si chiede se siamo ancora capaci di riconoscere il volto del Fratello. Sarà anticipato da un incontro con l’attore Luca Lionello che ci racconterà la sua carriera con grandi registi come Mel Gibson e Abel Ferrara.

Il 7 agosto omaggio di Medicinema a Pier Paolo Pasolini con una masterclass di Luigi Boneschi, documentarista e scrittore, su Il Sacro in Pasolini. Nella conversazione si prenderà spunto da pellicole come La Ricotta, Teorema, Il Vangelo secondo Matteo con i relativi viaggi pasoliniani per i sopralluoghi in Terra Santa e più in generale dalle tematiche del grande autore italiano.

L’8 agosto con il classico Ordet-La parola di C. T. Dreyer, in cui riusciamo a credere, con la semplicità dei bambini, che perfino la morte è abitata dal respiro nascosto della fede nella Parola di Dio.

Incontro con il poeta Davide Rondoni

Un incontro in tre tappe, tra 9 e 11 agosto, è con il poeta Davide Rondoni, con una trilogia su temi di drammatica attualità che vanno dalle derive disumane del potere alle visioni di un Cristo desacralizzato. E per riscoprire il cinema nel suo ruolo di bussola per un’umanità smarrita. I film che gli danno spunto sono Il dottor stranamore di Stanley Kubrick, Orwell 198″ di Michael Radford e L’ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese.

Incontro con Alessandro Haber

Venerdì 12 agosto è la volta di Alessandro Haber che presenterà a Todi la sua intensa interpretazione di In viaggio con Adele di Alessandro Capitali.

L’incontro con Liliana Cavani

Il 13 agosto è per un incontro d’eccezione con Liliana Cavani alla quale andrà la menzione speciale MediCinema, Cinema Medicina dell’Anima e verrà proiettato il suo Francesco, in cui uno straordinario Mickey Rourke mette letteralmente a nudo la vitalità e l’energia di un santo che non teme confronti.

Il film Mission

Il giorno mariano di Ferragosto è dedicato a un film davvero imperdibile per atmosfere, musiche, interpretazioni (da Jeremy Iron a Robert De Niro): Mission di Roland Joffè. Una pellicola in cui seguiamo le orme degli eroici Gesuiti nelle zone impervie dell’Amazzonia settecentesca, a difesa degli indios inermi contro le avidità umane.

Le masterclass

Nella masterclass del 16 agosto di Rosario Tronnolone, critico cinematografico di Radio Vaticana, Il cinema di Dio… Lo sguardo di Roberto Rossellini e la luce di Ingrid Bergman in film come, Stromboli, Europa 51, Giovanna d’Arco, Viaggio in Italia, La Paura.

Il 17 agosto è dedicato alle inquietudini e all’ispirazione di Andrej Rublev (il pittore in crisi creativa circondato dalle violenze della Russia del ‘400) nello sguardo del grande Andrej Tarkovskij: di cui il 18 agosto verrà proiettato anche Stalker, ritratto abissale dell’uomo inquieto dinanzi ai misteri della creazione, Le due serate tarkovskijane verranno introdotte dal critico cinematografico di Cinematografo, regista e sceneggiatore Massimo Nardin.

Un capolavoro quale Il grande silenzio di Philippe Groning, sarà protagonista venerdì 19 agosto con le atmosfere mistiche colte documentaristicamente nella Grande Certosa francese: per riscoprire l’esperienza irrinunciabile dell’ascolto.

Chiusura il 20 agosto con Il pranzo di Babette, in cui la scrittrice Karen Blixen viene tradotta dal regista conterraneo Gabriel Axel in un viaggio suggestivo tra le vite di un nord nebbioso vittima della mancanza di grazia e di amore.

Un ciclo di film sicuramente bellissimi, spesso straordinari, in grado di offrire al pubblico – tra incontri con grandi ospiti e momenti di “apericinema” –, serate di grande cinema.