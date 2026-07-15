Dal 17 luglio riapre il Roccolo con musica e attività "Un bene di tutti" - Tuttoggi.info

Riprendono finalmente, dopo oltre 4 anni, le attività al Parco Roccolo, lo spazio pubblico che da sempre rappresenta per San Giustino e per l’intera Alta Valle del Tevere un luogo di socialità e aggregazione giovanile.

Il Roccolo era stato chiuso nel 2019 a seguito dei lavori di ampliamento della struttura poi successivamente non riattivato a causa del Covid. Al 2022 risale l’ultima riapertura, durata però solo 4 mesi, insieme ad una piccola parentesi in occasione del 1° maggio scorso. Oggi la rinascita è affidata alla gestione di due cooperative del territorio, Il Poliedro e la Cooperativa Sociale ASAD, con la collaborazione dell’Associazione Altomare, punto di riferimento per l’inclusione sociale nel territorio, e del Comune di San Giustino.

Il chiosco bar sarà attivo quattro giorni alla settimana, dal venerdì al lunedì, dalle ore 18 in poi; in questo anno di ripartenza il servizio riguarda il bar, senza ristorazione.

All’organizzazione di eventi e attività estive collaboreranno insieme alle cooperative varie realtà associative del territorio: l’Associazione Alice, che per oltre 20 anni ha svolto attività e manifestazioni al Parco, il CVA di San Giustino, l’Associazione Amici dei Musei e la Consulta comunale dello Sport, che riunisce tutte le associazioni sportive del territorio.

Il primo fine settimana propone già due appuntamenti musicali, realizzati in collaborazione con l’Associazione Alice. Venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 21.30, saliranno sul palco i Defcon1 e i Bonacrianza. Domenica 19 luglio, in orario aperitivo, si esibiranno i Chase Munchhausen.

Da qui in avanti il calendario si arricchirà per tutto il periodo estivo: concerti e serate musicali, esibizioni di artisti, giochi, serate a tema, laboratori e momenti di incontro pensati per i più giovani ma anche per le famiglie, che al Roccolo troveranno uno spazio verde da vivere all’aperto nelle serate d’estate. Le iniziative saranno annunciate di volta in volta sui canali del Comune e delle associazioni coinvolte.

“Il Roccolo è un bene di tutti – dichiara il sindaco Stefano Veschi – È il luogo dove intere generazioni di sangiustinesi hanno imparato a stare insieme, e riportarlo alla piena attività significa restituire alla comunità uno spazio pubblico aperto, gratuito e accessibile. Abbiamo scelto la strada della collaborazione e del confronto, perché è quella che dà i risultati migliori e più duraturi. Il Comune mette a disposizione gli spazi, le cooperative e le associazioni ci mettono competenze, creatività, lavoro e passione. Ringrazio tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato, ciascuno con il proprio contributo, per arrivare a questo risultato. L’invito che rivolgo a cittadini, giovani e associazioni è quello di esserci e proporre.”