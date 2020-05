Da venerdì E45 chiusa dallo svincolo di Collevalenza

Da venerdì 8 maggio, sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Cesena tra gli svincoli di Collevalenza e Todi/Orvieto. Il provvedimento – comunica Anas – si rende necessario per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche programmate all’interno della galleria “Collevalenza”.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Collevalenza e rientro allo svincolo di Todi/Orvieto.

