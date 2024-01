Da Umbertide a New York per coltivare il suo talento, la ballerina Gaia Giovannoni ricevuta in Comune - Tuttoggi.info

L'allieva 17enne della scuola di ballo Danza Nov'Art ha brillato al "Mad Competition" di Milano, vincendo una prestigiosa vacanza studio nella scuola del noto ballerino di fama mondiale Robert Joffrey

Quando i sogni si avverano grazie a studio e impegno costante. E’ il caso della ballerina umbertidese Gaia Giovannoni, allieva di 17 anni della scuola di ballo Danza Nov’Art, che lo scorso 2 dicembre ha preso parte al “MAD Competition” a Milano.

La giovane promessa si è esibita in una coreografia di ballo contemporaneo pensata e realizzata minuziosamente dalle sue due fidate insegnanti, Silvia Orlandi ed Eleonora Forlucci e grazie all’indiscusso talento e alle grandi doti mostrate, ha conquistato il primo posto della categoria senior, aggiudicandosi ben 5 borse di studio, tra cui una vacanza studio presso la Joffrey Dance Academy di New York. Questa rinomata scuola, fondata dal noto ballerino di fama mondiale Robert Joffrey, propone un eccellente piano di studi accademico in grado di formare professionisti nel mondo della danza.

Nel pomeriggio di ieri (16 gennaio) al palazzo comunale di Piazza Matteotti, Gaia, insieme alle sue maestre, è stata ricevuta dal sindaco Luca Carizia, che l’ha accolta con grande gioia e soddisfazione, porgendole le più sentite congratulazioni da parte di tutta l’Amministrazione.

Gaia Giovannoni ha iniziato a studiare danza classica, moderna e contemporanea all’età di 8 anni. Fin da subito le insegnanti Eleonora e Silvia hanno individuato il potenziale della loro allieva, coltivandolo con dedizione e proponendo uno studio individuale e dettagliato al fine di poter accedere alle più importanti vetrine nazionali e internazionali. Grazie alla determinazione nel perseguire gli obiettivi prestabiliti dalle direttrici del Danza Nov’Art, Gaia ha partecipato ad innumerevoli concorsi, riuscendo a far emergere il suo talento e la sua artisticità.

Finora sono 9 le borse di studio vinte nella sua ancor breve carriera, tra cui quelle dello studio Modern Dance Academy di Torino, del Daw di Firenze e della Los Angeles Dance Italy. Negli ultimi 3 anni di studio la ragazza ha migliorato in maniera esponenziale il proprio bagaglio tecnico e personale, prendendo parte ad alcuni workshop con celebri maestri internazionali quali Alessandra Celentano, Kledj Kadiu, Michele Merola, Eugenio Buratti, Anbeta Toromani ed Elena De Laurentiis. In arrivo, dunque, nel prossimo mese di luglio, questa altra grande opportunità per la talentuosa ballerina umbertidese, per la quale si stanno aprendo le porte di importantissimi palcoscenici mondiali.