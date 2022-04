Da Terni a New York, Lorela Cubaj scelta al draft WNBA - Tuttoggi

Lorela Cubaj, ex giocatrice della Pink Baket di Terni, è la sesta giocatrice italiana di sempre ad essere scelta al draft

Lorela Cubaj, classe 1999 e nata a Terni, è stata scelta nel draft WNBA col pick dai Seattle Storm. L’ala grande-centro, alta 193 cm, nel giro della nazionale italiana (nel 2016 ha vinto l’argento al mondiale under 17 e nel 2015 il bronzo all’Europeo under 16) è stata poi scambiata con le New York Liberty per un’altra giocatrice. Con la nazionale maggiore ha disputato 19 gare con 63 punti messi a segno e due edizioni dell’Europeo.

La carriera

Gli esordi di Lorela Cubaj sono stati con la Pink Basket per poi passare alla Reyer Venezia, nel 2017 si è poi trasferita negli Stati Uniti dove ha giocato al college Georgia Tech con una media di 10 punti, 11,1 rimbalzi, 4,3 assist, 1,4 palle recuperate, 1,3 a partita, numeri conditi da due premi ACC (Atlantic Coast Conference) come Defensive Player of The Year. Nell’ultima stagione, inoltre, ha collezionato 12 doppie-doppie e per 22 volte ha raggiunto la doppia cifra di rimbalzi.