 Da sabato tornano i treni sulla linea Orte-Falconara - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Da sabato tornano i treni sulla linea Orte-Falconara

Redazione

Da sabato tornano i treni sulla linea Orte-Falconara

Ven, 05/09/2025 - 16:52

Condividi su:

Da domani, sabato 6 settembre, riprende, come da programma, la circolazione ferroviaria sulla linea Orte-Falconara dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

L’ammodernamento e il potenziamento tecnologico e prestazionale della linea Orte–Falconara, che rappresenta una delle opere più rilevanti per le regioni Marche e Umbria, consentiranno a regime un aumento della capacità della rete, un miglioramento della regolarità del servizio ferroviario, con benefici in termini di puntualità, e una riduzione dei tempi di percorrenza fino a 20 minuti. Alcuni tratti saranno abilitati a velocità fino a 200 km/h.

I lavori effettuati

Sul tratto Genga–Serra San Quirico, durante l’interruzione della linea, oltre ai lavori per il raddoppio del tracciato, sono state effettuate attività propedeutiche necessarie all’attivazione di due binari provvisori in prossimità delle stazioni di Serra San Quirico e Genga che consentiranno di spostare temporaneamente il traffico ferroviario e permettere la prosecuzione dello scavo delle gallerie di Murano e Genga. Inoltre, è stato completato anche il collaudo statico di un cavalcavia provvisorio sul binario esistente, necessario a garantire il collegamento stradale durante i lavori di cantiere.

Raddoppio della tratta PM 228–Albacina, lavorazioni propedeutiche alla realizzazione di rilevati, trincee e opere di attraversamento idraulico sotto la linea ferroviaria.

Intervento per il progetto ERTMS, (European Rail Traffic Management System) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità con interventi lungo tutta la direttrice. Un upgrading degli attuali sistemi di gestione e supervisione della circolazione agli standard usati sulle linee ad Alta Velocità. Con un investimento di 190 milioni di euro, la tecnologia sarà attiva nei prossimi anni nelle tratte: Orte-Terni-Foligno, Castelplanio-Jesi e Jesi-Interporto–Falconara. Impegnate circa 200 persone, tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici.

Sulla Terni-Giuncano effettuati interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti della linea e nelle gallerie.

Riattivati, inoltre, a Roma Termini i binari I, I Est e II Est.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Spoleto
Botte al molestatore di Borgo, Video: choc tra passanti | Indagini ai CC
Umbria | Italia | Mondo
Sentenza sul cinghiale, il Wwf: va eradicato, “con o senza cacciatori”

Nei dintorni

Terni

Enel, presidio dei sindacati: “No alla chiusura del posto di teleconduzione”

Perugia

Ospedale, vertici completati: nominare le due direttrici Carosati e Innocenti

Perugia

Velimna, sabato il corteo storico degli Etruschi del Fiume

dalle città

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Smalti semipermanenti e sostanze vietate, cos’è cambiato dall’1 settembre
Ultim'ora Italia

Regionali Puglia, verso il sì di Decaro a candidatura per il centrosinistra

Ultim'ora Italia

Gp Monza, Norris domina seconda sessione di libere. Secondo tempo per Leclerc

Ultim'ora Italia

Sal Da Vinci: “A Napoli sarà un enorme show, farò cantare anche Bonolis”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!