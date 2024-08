Da Orvieto un messaggio di pace con la Staffetta dei Lions Italiani - Tuttoggi.info

Arriva a Orvieto la prima “Staffetta Lions per la Pace”: domenica 1 settembre, alle ore 11.00, in Piazza della Repubblica la tappa del simbolico viaggio lungo la Penisola organizzato dai Lions Club italiani per promuovere un messaggio di pace e solidarietà.

Saranno proprio l’Ambasceria del Corteo storico di Orvieto e una delegazione del corteo di “Orvieto in fiore” ad accogliere i partecipanti e i rappresentanti dei 134 Lions Club del distretto Umbria-Lazio-Sardegna inviati in Piazza della Repubblica. I figuranti porteranno in piazza il merletto orvietano e la colomba bianca, la Palombella, simbolo universale di pace.

La staffetta è partita ufficialmente lo scorso 5 luglio dalle Tre Cime di Lavaredo e si concluderà a Roma il 22 settembre prossimo, dove è prevista anche la benedizione in Piazza San Pietro da parte di Papa Francesco. Cinque le regioni attraversate (Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio), per un totale di 36 tappe. Orvieto raccoglierà il testimone da Città della Pieve, per consegnarlo, idealmente, a Montefiascone.

Barbabella: “Anche a Orvieto sarà firmata una pergamena”

“Anche a Orvieto – ha spiegato il presidente del Lions Club di Orvieto, Franco Barbabella – sarà firmata una pergamena, sottoscritta da tutti i sindaci delle città che hanno ospitato la staffetta, che sarà consegnata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella“.

Tardani: “Abbiamo aderito con entusiasmo”

“Abbiamo subito aderito con entusiasmo e convinzione a questa iniziativa per ribadire e condividere un importante messaggio di pace, purtroppo tragicamente attuale in questo periodo storico“, ha aggiunto il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani.