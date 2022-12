Da Le Ville a Gricignano, storico presepe vivente di Monterchi "trasloca" - Tuttoggi

Dopo 2 anni di forfait causa Covid l'evento era stato annullato anche per il Natale 2022 per "questioni burocratico-organizzative" | La collaborazione tra Pro loco di Gricignano e organizzatori ne permetterà lo svolgimento in altra sede

Assente ormai dal 2020, lo storico presepe vivente di Le Ville (Monterchi) quest’anno, pur di esserci, ha deciso di cambiare location.

Dopo due anni di forfait forzato causa Covid, infatti, gli organizzatori avevano già comunicato (il 16 novembre scorso) l’annullamento dell’evento anche per il Natale 2022. Il motivo, come annunciato, era legato a “questioni burocratico-organizzative, che hanno impedito di iniziare con il dovuto anticipo i lavori necessari per sistemare le strutture” nella tradizionale sede monterchiese.