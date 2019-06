Da domani modifica della viabilità ad Assisi intorno al cantiere del Teatro Metastasio

share

Fino a venerdì 14 giugno è stata disposta una nuova regolamentazione del traffico lungo le strade che gravitano nella zona dove si trova il Teatro Metastasio il cui edificio è interessato dai lavori di ristrutturazione.

Già per oggi 11 giugno sono state introdotte le nuove regole, infatti dalle 10.30 alle 12.30, è stato deciso il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Portica, via Fortini, via Giotto, via San Francesco, Via Merry del Val, Piazza dei Comune.

Per i giorni 12, 13 e 14 giugno è stato disposto il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 in via Fortini, via San Francesco, via Merry del Val.

E’ consentito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i residenti di via Merry del Val, via San Francesco e via Fortini da Piazzetta Verdi all’arco di San Giacomo.

Le disposizioni si rendono necessarie per permettere l’installazione dei ponteggi.

Per tutto il periodo di chiusura sarà garantito il passaggio dei pedoni,

share

Stampa