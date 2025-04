Da Confidi Centro Nord nuove opportunità a supporto delle imprese - Tuttoggi.info

Confidi Centro Nord annuncia importanti novità per sostenere le imprese, frutto degli eccellenti risultati conseguiti negli ultimi anni di attività. Grazie a una gestione virtuosa, la cooperativa di garanzia è ora in grado di offrire condizioni economiche ancora più competitive e servizi personalizzati per rispondere efficacemente alle esigenze delle imprese associate.

Le nuove misure prevedono una significativa riduzione dei costi di istruttoria sul prodotto garanzia, che passano dal 2% allo 0,50%. Un cambiamento sostanziale che si traduce in un risparmio concreto: per un finanziamento di 100.000 euro, le spese si riducono da 2.000 a 500 euro, permettendo agli imprenditori di destinare maggiori risorse ai propri investimenti.

Tra le novità, Confidi Centro Nord introduce anche la personalizzazione dell’offerta, offrendo soluzioni su misura che consentono ai soci di scegliere tra diverse modalità di pagamento: rateizzazione dei costi dell’operazione oppure pagamento in un’unica soluzione anticipata, quest’ultima opzione accompagnata da un importante vantaggio economico con l’azzeramento della spesa di gestione. Al tradizionale prodotto della garanzia si affiancano l’erogazione di prestiti diretti fino 80.000 euro a tasso fisso, oggi ancora più convenienti a seguito della riduzione dei tassi, e la concessione di fideiussioni dirette a favore di soggetti pubblici e/o privati.

A queste condizioni, si aggiunge un elemento di particolare valore, ovvero la presenza sui territori delle regioni di riferimento, ovvero Toscana, Umbria e Valle d’Aosta, di risorse commerciali dedicate, che garantiscono consulenze personalizzate e supporto diretto ai soci, rafforzando il legame di fiducia e collaborazione che da sempre caratterizza l’operato di Confidi Centro Nord.

“Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri soci condizioni sempre più competitive – dichiara il Presidente di Confidi Centro Nord Pietro Carboni – alle quali siamo arrivati grazie a una gestione attenta e a una crescita costante che ora ci permettono di restituire valore alle imprese che hanno creduto in noi”.

Confidi Centro Nord si conferma il punto di riferimento per gli albergatori e per le aziende del settore industriale, che rappresentano due realtà economiche di grande rilevanza nel campo degli investimenti, ma si apre anche a tutte le imprese che desiderano investire e crescere.

Confidi Centro Nord è un consorzio di garanzia collettiva fidi che supporta le piccole e medie imprese nell’accesso al credito, offrendo garanzie sui finanziamenti e servizi di consulenza finanziaria personalizzata.

