Da Assisi il 7 ottobre preghiera e appello per la pace - Tuttoggi.info

“Parteciperò personalmente e invito tutta la comunità diocesana a venire, lunedì 7 ottobre, alla preghiera per ottenere la pace in Medioriente”. È questo l’appello del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino in occasione del rosario per la pace, organizzato dalle Famiglie francescane e dalla diocesi, che si svolgerà il 7 ottobre alle ore 21 nella Basilica papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola.

“I luoghi santi – aggiunge il vescovo – sono al cuore della nostra fede, insieme con la gente che li abita, per questo devono essere assolutamente protetti e devono darci un messaggio di pace e non di guerra. Nella situazione così complessa che si è creata non abbiamo che la preghiera che ci possa far pensare alla fine delle ostilità e di ritorno al ristabilimento della pacifica convivenza”.

Famiglie francescane e diocesi hanno accolto l’invito di Papa Francesco che, durante la Santa messa di apertura dell’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, ha annunciato due giornate, il 6 e 7 ottobre, di preghiera per la pace.