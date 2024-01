Da Assisi al Vaticano: padre Enzo Fortunato direttore della comunicazione a San Pietro - Tuttoggi.info

La nomina è arrivata da Papa Francesco: oltre alla comunicazione della Basilica, sarà anche il coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini

Da Assisi a Roma c’è sempre un impegno nel mondo della comunicazione per padre Enzo Fortunato. Il francescano, giornalista e scrittore, per venti anni direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi e della rivista San Francesco, ha appena ottenuto una doppia nomina in Vaticano.

Esplicito il testo del Bollettino della Santa Sede: “Nomina del Coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini e del Direttore della Comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano”, il titolo della missiva, in cui si legge. “Il Santo Padre ha nominato Coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini e Direttore della Comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano il Reverendo Padre Enzo Fortunato”.

Il francescano ha già coordinato la prima giornata dei bambini e delle bambine che hanno incontrato il Papa a marzo e ora in una nota ringrazia “il Santo Padre per la fiducia e l’affetto che mi manifesta, in questo giorno in cui mi chiede di servire la Chiesa con questi delicati incarichi e di vivere la mia vocazione attraverso la comunicazione dell’annuncio cristiano. Sento il peso della responsabilità, ma anche la gioia e l’entusiasmo da dove ripartire: i bambini. I più piccoli sono il punto di partenza migliore dove è possibile toccare con mano la bellezza dello stare insieme e la capacità di guardare il mondo con occhi nuovi. Sono grato a Papa Francesco e ai Suoi collaboratori. Vivrò con lo stesso spirito vissuto ad Assisi, sapendo che il Signore per ciascuno di noi riserva pagine di vita da scrivere come servizio“. Un tweet di congratulazione arriva anche dai francescani: “Tanti auguri al nostro fra Enzo Fortunato per il suo prezioso incarico a servizio della missione di papa Francesco!“.

Padre Enzo Fortunato è frate minore conventuale, giornalista e scrittore. Dal 1997 al 2021 è stato direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi e della rivista San Francesco. Nel 2003 ha ideato l’evento televisivo solidale di Rai 1 Con il cuore, nel nome di Francesco. Dal 2011 è tra i conduttori del programma Tg1 dialogo, in onda il sabato alle 8.20 su Rai 1. Su Radio Rai 1 conduce In viaggio con Francesco. Nel 2012 riceve il premio internazionale del giornalismo Biagio Agnes. Collabora con il Corriere della Sera, Gruppo QN e Huffington Post. Per Rai 3 ha realizzato, insieme alla giornalista Lucia Annunziata, il reportage Decimati, sui cristiani in Iraq. È portavoce, insieme ad Ermete Realacci, del Manifesto di Assisi contro la crisi climatica. Con Beppe Giulietti, presidente FNSI, ha ideato la Carta di Assisi il decalogo del buon giornalismo. Diverse le missioni per progetti umanitari: Brasile, Cina, Colombia, Cuba, Egitto, Giordania, India, Iraq, Kenya, Messico, Norvegia, ONU, Palestina, Perù, Russia, Stati Uniti America, Sri Lanka e Tibet.Per Mondatori ha scritto Vado da Francesco (2014), Francesco il ribelle (2018), La Tunica e la Tonaca (2020), Buongiorno Brava Gente (2021) e Processo a Papa Francesco (2023).