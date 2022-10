Cyberbullismo, al San Domenico il racconto del papà della prima vittima

Il progetto

Proprio per far fronte a tale particolare incremento l’assessore alle politiche giovanili ed all’istruzione del Comune di Foligno, Paola De Bonis, in collaborazione con l’assessore alle politiche sociali, Agostino Cetorelli, hanno promosso la realizzazione di un progetto rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 19 anni, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del Comune, e strutturato in incontri laboratoriali gestiti dalla cooperativa sociale Pepita, composta da professionisti esperti nella progettazione, valutazione e realizzazione di progetti educativi.

La mattinata all’auditorium

L’attività, che rientra nel piano famiglia redatto dall’ufficio politiche familiari, avrà inizio oggi, 6 ottobre, alle ore 10,30 presso l’Auditorium San Domenico, data in cui Amministratori e ragazzi potranno ascoltare la toccante testimonianza “Le parole fanno più male delle botte. La storia di Carolina” del papà di Carolina Picchio, prima vittima riconosciuta in Italia di cyberbullismo e ispiratrice della legge nazionale per la prevenzione ed il contrasto di tale fenomeno. In tale occasione il Segretario generale di Fondazione Carolina, Ivano Zoppi, si confronterà con i ragazzi, unitamente al Dott. Diego Buratta, sul tema “Prevenire casi di cyberbullismo”.

Il progetto è co-finanziato, nell’ambito del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, Intesa n. 14/CU/2019 tra Regione Umbria, Dipartimento per le Politiche Giovanili, Servizio Civile Universale e Comune di Foligno.