Crostata cuore bicolore dello chef Cristina Brasini - Tuttoggi

gr. 500 di farina

gr. 250 di burro tedesco freddo

gr. 200 di zucchero a velo

3 tuorli

1 uovo

1 cucchiaino di essenza di vaniglia

Cacao amaro q.b.

Crema spalmabile al cioccolato q.b.

Procedimento:

Mettere nella ciotola della planetaria la farina, lo zucchero a velo e il burro freddo.

Con il gancio “sabbiare” il composto, poi aggiungere uno alla volta i tuorli, l’uovo e l’essenza di vaniglia.

Quindi formare una palla con l’impasto. La frolla deve risultare morbida al tatto ma non appiccicosa.

Dividere la frolla a metà e rimettere una parte in planetaria.

Aggiungere a piacere il cacao amaro fino a raggiungere il colore desiderato. Per avere la stessa consistenza della frolla chiara, aggiungere semplicemente un cucchiaino di albume.

Stendere le due frolle con l’aiuto di un matterello fino a raggiungere lo spessore di un cm.

Coprire con pellicola trasparente e riporre in frigo per 12 ore. La frolla non darà lo stesso risultato se riposerà per meno tempo.

Dividere a metà le due frolle stese, così da ottenere quattro pezzi di frolla.

Quindi foderare uno stampo per crostate a forma di cuore con un pezzo della frolla bianca e un pezzo della frolla al cacao.

Farcire con della crema spalmabile al cioccolato nella quantità desiderata.

Ricoprire con i due restanti pezzi di frolla.

Con gli avanzi della frolla formare dei piccoli cuori e utilizzarli per decorare la superficie della crostata. Cuocere in forno ventilato preriscaldato a 170 °C per circa 35/40 minuti.