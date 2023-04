"Crooel Monroe" mania, tutti pazzi per il giovanissimo gruppo rock spoletino - Tuttoggi.info

Quattro ragazzi ed una ragazza dei licei di Spoleto che non mettono in piedi il solito gruppetto per strimpellare, ma sono già on top

Sabato 22 Aprile in un noto locale di Spoleto è deflagrata la “bomba”: tutto esaurito per il nuovissimo gruppo rock made in Spoleto dei Crooel Monroe. Quattro ragazzi ed una ragazza dei licei di Spoleto che non mettono in piedi il solito gruppetto per strimpellare cover mainstream, ma sono già in grado di catalizzare l’attenzione di tutti i loro coetanei e di molti addetti ai lavori.

L’esordio a Dicembre nell’ambito del progetto voluto dall’Amministrazione comunale a sostegno delle nuove generazioni di artisti musicali della città, fu un successo di pubblico. I Crooel Monroe sono poi stati chiamati a Febbraio in un altro noto locale del territorio, facendo registrare anche li il tutto esaurito.

Infine sabato scorso, la conferma definitiva dell’attenzione sulla band, ed ancora tutto esaurito, tavoli sold out e pubblico a cantare a squarciagola le loro hit. I cinque teenagers che compongono la band hanno già scritto tre inediti: Iceberg, con testo di Settimio Fabiani vecchia conoscenza della musica spoletina e animatore di Spoleto Back Beat, Acido Valproico e City of Hate.

Due di questi singoli sono disponibili su Spotify. La loro musica è una travolgente miscela di grunge-punk-blues-rock capace di far ballare e cantare i loro fans, interpretando i sentimenti di una generazione di giovani alle prese con una realtà non facile ma che non vuole arrendersi alla mediocrità ed alle difficoltà.

I Crooel Monroe sono: Jan Alleva, chitarra e voce, Pietro Bencivenni, batteria e percussioni, Giacomo Bartolucci, chitarra, Andrea “Dre” Grallinu, basso, Martino Mariani, chitarra e voce.

Per tutti coloro che volessero scoprire di più su questo fantastico gruppo di ragazzi, ascoltarli e vederli in azione è da non perdere il loro prossimo live il 13 Maggio al Rock Bikers presso il Campo Ali Libere in via della Mulinetta a Castel Ritaldi.