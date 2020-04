Cronavirus, i magionesi a contatto con i contagiati attendono l’esito del tampone

Le persone venute a contatto con i due magionesi positivi al Coronavirus sono in attesa dell’esito del tampone per sapere se sono state anche loro contagiate. Le 10 persone, rintracciate attraverso l’indagine epidemiologica della Usl1, sono in isolamento fiduciario in casa. In attesa di verificare se sono state contagiate dai due casi emersi in modo anomalo, che dimostrano le insidie del Covid-19.

In un caso, infatti, una persona giudicata clinicamente guarita e senza più sintomi si è scoperta ancora positiva all’esito degli esami effettuati all’ospedale.

Nell’altro caso si tratta di una persona che si era ricoverata per effettuare un intervento chirurgico ed è risultata positiva all’esito del tampone effettuato per motivi precauzionali come da protocollo ospedaliero.

Entrambe le persone ricoverate in ospedale, fa sapere il sindaco Giacomo Chiodini, si trovano “in buone condizioni di salute”.

Sta bene anche il terzo magionese positivo al Coronavirus. Si tratta di una persona giudicata clinicamente guarita, che cioè non presenta più sintomi. Soltanto l’esito di due tamponi negativi effettuati a distanza di 24 ore potranno decretarne l’avvenuta guarigione e interrompere l’isolamento contumaciale in cui si trova.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono 17 i magionesi guariti e 289 quelli che hanno concluso l’isolamento in casa.