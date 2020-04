Coronavirus, magionese dichiarato clinicamente guarito “torna positivo” al tampone in ospedale

E’ risultato positivo al Coronavirus, a seguito di accertamenti in ospedale, il magionese che era stato dichiarato clinicamente guarito.

Era stato giudicato clinicamente guarito, perché non aveva più sintomi. Ma non aveva ricevuto il secondo tampone negativo, che certifica il superamento della malattia e la fine della quarantena.

Questo dimostra che le persone giudicate “clinicamente guarite”, appunto perché non hanno più febbre, tosse e problemi respiratori, sono ancora potenzialmente infette e contaggiose. Proprio per questo per essere giudicati guariti occorrono due tamponi negativi effettuati a distanza di giorni.

Il sindaco Chiodini: i suoi contatti tutti negativi

Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, spiega comunque che le condizioni di salute del magionese sono “ottime“. Dopo essere stata dichiarata clinicamente guarita la persona era stata richiamata in ospedale, a Perugia, per effettuare una serie di analisi ed esami approfonditi in ospedale. Da cui è appunto risultato ancora positivo al Covid-19.

“Da ormai diversi giorni si trova in ospedale – afferma Chiodini – e risultano tutti negativi i suoi contatti. Una probabile anomalia nei tamponi potrebbe aver creato questa situazione che è comunque monitorata dalle autorità sanitarie”.

A Magione restano altre 6 persone in isolamento preventivo.