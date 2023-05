Crolla parte dl tetto, transennato il vicolo sottostante - Tuttoggi.info

Una squadra del comando di Terni dei Vigili del fuoco è accorsa sul posto per verificare il crollo del tetto dell'abitazione

Nella giornata di oggi, un’abitazione privata ubicata in via della Trinità, nella frazione di Collestatte, è stata al centro di un incidente che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e della protezione civile comunale. Una squadra del comando di Terni dei Vigili del fuoco è accorsa sul posto per verificare il crollo parziale di una porzione del tetto dell’abitazione.

L’edificio, risultato disabitato, ha subito il cedimento di alcune travi in legno, presumibilmente a causa dell’usura del tempo. Questo ha provocato il crollo di una sezione della copertura nel sottostante solaio. La stabilità dell’intera struttura è stata messa in discussione dall’incidente, rendendo necessaria una rapida azione di sicurezza.

In seguito al crollo, le autorità hanno provveduto a transennare parte del vicolo sottostante per prevenire ulteriori incidenti. Inoltre, è stato interdetto l’accesso ad una proprietà adiacente per ragioni di sicurezza, vista la precarietà delle condizioni dello stabile.

La Polizia Locale e la Protezione Civile Comunale sono intervenute sul posto, garantendo la sicurezza dell’area e avviando le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio. Si è provveduto a evacuare chiunque si trovasse nelle immediate vicinanze dell’edificio a rischio.

Non si segnalano feriti o danni a persone. La situazione è sotto controllo, ma l’area rimarrà transennata fino a quando non saranno completate tutte le verifiche strutturali necessarie per garantire la sicurezza dell’edificio e delle aree circostanti.