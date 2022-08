Cristian Lolli, lo spoletino tra i top 5 della Moto 3 italiana - Tuttoggi

GARA 1

La gara del sabato per Cristian è difficile ma carica di soddisfazioni. L’alfiere del Cecchini Racing Team scatta dalla 11 casella e anche a causa di un contatto scivola subito fino alla sedicesima posizione salvo poi recuperarne ben 8. Una gara tutta in salita per lo spoletino che dal secondo giro inizia la sua rimonta, non senza difficoltà, inclusa la rottura del cupolino. Sotto la bandiera a scacchi il numero #29 è ottavo e conserva la quinta posizione in campionato con 69 punti totali.

GARA 2

21 partenti, 51 gradi per l’asfalto e 29 per l’aria. La gara della domenica prende il via sotto i migliori auspici per Lolli motivato e convinto di poter stare con i primi nonostante le sue condizioni fisiche. Una bandiera rossa poco dopo lo start spezza la concentrazione. Procedura di quick restart, pronti via. Lolli lotta per tutto il tempo e regala il solito gioco di sorpassi e controsorpassi. Arriva nono a 51 millesimi dal pilota che lo precede.

Nella generale Lolli è dunque quinto con 76 punti. Prossimo appuntamento al Mugello Circuit, il 17 e 18 settembre.