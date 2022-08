Cremonese – Ternana, formazioni e dove vederla in chiaro

Al Mazza di Ferrara le Fere di Lucarelli provano ad andare avanti in Coppa Italia nella sfida contro gli uomini di Alvini

Dopo aver lasciato Perugia da poche settimane, per approdare sulla panchina della Cremonese neo promossa in A, la sfida di Coppa Italia contro la Ternana avrà il sapore del derby per Massimiliano Alvini. Che contro Lucarelli, lo scorso anno in B, ha rimediato un solo punto, il pari al Curi, perdendo al Liberati.

Ma quello era un altro campionato. Ora, con una Cremonese ancora in costruzione, ma dalle grandi ambizioni, il tecnico di Fucecchio punta alla salvezza. Ma prima, vuole andare avanti in Coppa Italia. Per farlo, dovrà superare lunedì sera (ore 21) allo stadio Mazza di Ferrara la Ternana di Lucarelli, che vuole disputare un’altra stagione rispetto a quella un po’ opaca, viste le aspettative della vigilia, dello scorso anno.