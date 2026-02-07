 Crea il panico fuori da un bar, sul posto forze dell'ordine e ambulanza - Tuttoggi.info
Sara Fratepietro

Crea il panico fuori da un bar, sul posto forze dell’ordine e ambulanza

Paura in via Brigata Garibaldi a Spoleto per un uomo che venerdì pomeriggio ha colpito a sediate un bar e si è spogliato nudo
Sab, 07/02/2026 - 10:11

Paura nel tardo pomeriggio di venerdì in via Brigata Garibaldi, tra viale Trento e Trieste e via Cerquiglia, davanti a un bar, con un uomo che ha creato il panico per oltre un’ora. Secondo quanto emerge, uno straniero ha iniziato a dare in escandescenze dopo essere uscito dal pubblico esercizio, colpendo il locale con le sedie all’esterno e danneggiando anche le fioriere. Le bariste hanno fatto appena in tempo a barricarsi all’interno del bar per evitare la furia dell’uomo, allertando le forze dell’ordine.

Durante quei lunghi momenti concitati, l’uomo si è anche denudato: prima a torso nudo, poi si è iniziato a togliere anche i pantaloni. Il tutto in una zona piuttosto frequentata, davanti ai giardinetti (vuoti visto l’orario) e la Caserma “Garibaldi” dei Granatieri di Sardegna. A riportare la calma, a fatica, ci hanno pensato due pattuglie dei carabinieri, con l’uomo che poi è stato allontanato. Non è al momento noto quali provvedimenti siano stati presi nei suoi confronti.

(foto tratta dalla pagina Facebook “Li Bardasci”)

