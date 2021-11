Covid Umbria, casi continuano ad aumentare | I dati nelle scuole - Tuttoggi

Continua il trend di crescita, anche se lenta, della curva dei contagi per il Covid in Umbria. Un nuovo decesso a Foligno, i dati nelle scuole

Gli attualmente positivi sono 1371 (dato aggiornato alla mattinata del 6 novembre). I nuovi casi sono 85, a fronte di 32 guariti. Si registra un nuovo decesso a Foligno, città che al momento in Umbria ha il più alto numero di contagiati – ben 217 – pur non essendoci particolari focolai in città. Aumentano le persone ricoverate in ospedale, che sono 50; di queste soltanto 7 sono in terapia intensiva. In particolare 21 ricoverati sono all’ospedale di Perugia (1 in intensiva) e 29 in quello di Terni (6 in intensiva). I dati fanno riferimento a poco meno di 9.900 tamponi effettuati, tra molecolari ed antigenici.

Lieve crescita, rispetto al dato del 2 novembre, dei positivi nelle scuole. La situazione – aggiornata al 5 novembre – rimane comunque molto buona.

Gli alunni positivi in tutta la regione, infatti, sono appena 35, con 20 classi in quarantena e 42 in attenzione (dove cioè vengono effettuati tamponi subito dopo la positività di uno studente e poi 5 giorni dopo, senza interrompere le lezioni in presenza). Ben 11 tuttavia sono i cluster, le classi cioè dove ci sono più alunni positivi. Appena 5, invece, i positivi tra il personale scolastico, mentre salgono a 2 i positivi che utilizzano uno scuolabus (una unica situazione nel distretto sanitario di Terni).

Tra le classi in quarantena, 5 sono nel ciclo dell’infanzia, 9 alle elementari e 5 alle medie, oltre come detto allo scuolabus.

Per quanto riguarda i territori, il distretto sanitario di Assisi vede 5 classi in quarantena, 3 nel ciclo dell’infanzia, 1 alla primaria ed 1 alle medie. Seguono i distretti di Media Valle del Tevere e Foligno, con 4 classi ciascuna (ma nella Media Valle del Tevere sono tutte alle elementari, mentre a Foligno 1 all’infanzia, 1 alle elementari e 2 alle medie). Tre le classi in isolamento (2 alle elementari, 1 alle medie) a Terni oltre ad uno scuolabus. Due, invece, le classi in isolamento in Alto Tevere (1 all’infanzia e 1 alle medie). Infine 1 classe delle elementari risulta in isolamento nel Perugino. Gli altri distretti sanitari non risultano avere classi in isolamento, per lo meno alla data del 5 novembre.