Covid, tre vittime in un giorno a Magione | C’è anche il dott Zingarini

Un medico molto conosciuto in tutto il comprensorio del Trasimeno, andato da poco in pensione | Un'altra vittima a Casa Serena

Covid, giornata nerissima per il comune di Magione, con tre vittime in un solo giorno. Tra queste c’è anche il dott Anselmo Zingarini, uno dei medici di famiglia più conosciuti al Trasimeno.

“Anselmo – scrive il sindaco Giacomo Chiodini – era una persona riconosciuta da tutti come straordinaria per disponibilità, professionalità e simpatia”. Era andato in pensione da poco, dopo aver curato per oltre 40 anni tante persone nel comprensorio.

E tra le vittime c’è ancora un anziano paziente di Casa Serena, il settimo dall’inizio della pandemia.

Decessi che sono l’effetto dell’aumento dei contagi delle precedenti settimane, secondo una sequenza delle curve ormai tristemente nota.

Nell’ultimo giorno a Magione si è registrato un solo nuovo contagio, con i positivi al Coronavirus che scendono a 195. Ma questa è un’altra giornata di lutto per la comunità magionese.