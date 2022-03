Covid, tra i 35 nuovi positivi c’è anche il sindaco

Magione, è proprio Chiodini a darne notizia: solo lievi sintomi | Diverse classi in sorveglianza sanitaria: i dati

C’è anche il sindaco Giacomo Chiodini tra i 35 nuovi positivi al Covid registrati a Magione nelle ultime 24 ore. E’ stato lo stesso Chiodini a darne comunicazione attraverso i social. Informando di avere solo lievi sintomi.

Il numero dei positivi al Covid a Magione resta sopra i 400 (sono ora 410, in lieve calo), mentre sono 6 le persone contagiate ricoverate in ospedale, dopo che uno dei pazienti è stato dimesso. Nessuno dei ricoverati magionesi è in terapia intensiva.

Sempre Chiodini informa che, a seguito di studenti positivi, diverse classi scolastiche sono in regime di sorveglianza sanitaria.