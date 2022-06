Covid, torna a casa dopo 96 giorni di ospedale e 27 in terapia intensiva: il diario-racconto

Il racconto del Covid vissuto da una famiglia racchiuso in un libro, il ringraziamento dell'Usl Umbria 2 a Federica

L’impatto del Covid-19 in una famiglia. Il dolore, la paura, la sofferenza, la preghiera. I giorni di lontananza, la lotta tra la vita e la morte, la speranza grazie al conforto quotidiano e al supporto decisivo dei sanitari, in prima linea per salvare vite umane con grande dedizione, professionalità, spirito di sacrificio. Anno 2020, prima drammatica ondata del “nemico invisibile”, il Coronavirus.

Durante il periodo delle festività natalizie un’intera famiglia si contagia, il papà finisce in terapia intensiva, intubato. L’unico sostegno per la famiglia è la fede e la preghiera che accompagnano il lavoro dei medici e dei sanitari che combattono giorno e notte per far tornare in vita l’uomo. I lunghi giorni di assenza e di silenzio, poi la prima videochiamata, dal reparto di terapia intensiva, con la moglie Federica.