Covid Terni, test sierologici per bambini da 0 a 6 anni - Tuttoggi

I Sec, servizi educativi comunali, proseguono nell’attuazione del loro piano di azione per conciliare la qualità educativa e didattica dei servizi con le misure di sicurezza rese necessarie dalle politiche sanitarie di contrasto alla diffusione del Covid-19. Lo rende noto l’assessorato comunale alla scuola.

Test sierologico per bambini da 0 a 6 anni

Come annunciato, grazie alla collaborazione della Protezione civile è possibile effettuare gratuitamente un test sierologico per i bambini nella fascia d’età 0 – 6 anni del comune di Terni. “Ci si può rivolgere – fa sapere l’assessorato ai servizi educativi – alla farmacia comunale n.6 di FarmaciAterni che si ringrazia per la collaborazione”. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la Farmacia Comunale 6 – centro commerciale Cospea: Dott.ssa Marta Mannaioli 0744 277767