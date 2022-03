Covid, positivi tornati sopra a 10mila | “E’ l’effetto Carnevale”

Il prof Gammaitoni: contagi in aumento tra i giovani per la socialità dovuta al Carnevale | Ma cala ancora la pressione negli ospedali

Tornano sopra a quota 10mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria. E per il quinto giorno consecutivo il loro numero torna a salire. Il bollettino della protezione civile regionale (qui i dati per comune) aggiornato alle ore 9.49 di sabato 6 marzo conta 1132 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Le buone notizie arrivano però dagli ospedali, dove cala ancora il numero dei pazienti contagiati dal virus: sono 135 (di cui circa il 30% ricoverato per altre patologie). Restano 5 i pazienti Covid, in terapia intensiva. Un decesso nell’ultimo giorno.

“E’ l’effetto Carnevale”

Il prof Gammaitoni, che da tempo studia le curve epidemiche, rileva come l’aumento dei contagi sia dovuto principalmente alle fasce di età 14-19 anni e 20-24 anni. Fatto che a suo giudizio lega probabilmente l’aumento dei contagi alle occasioni di socialità legate al Carnevale.

Del resto, il fatto che i nuovi contagiati siano principalmente giovani (asintomatici o con lievi sintomi) non fa aumentare la pressione negli ospedali, il vero dato che sarebbe preoccupante.