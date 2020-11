Covid Orvieto, 129 positivi al Coronavirus | Chiuso pozzo San Patrizio - Tuttoggi

6 nuovi contagi e 10 guarigioni nella città della rupe

Nella giornata di ieri il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, ha firmato 6 ordinanze di isolamento contumaciale domiciliare per altrettanti residenti nel comune di Orvieto risultati positivi al Covid-19.

I soggetti

I soggetti, in alcuni casi asintomatici e in altri con sintomi lievi, sono seguiti dai servizi sanitari territoriali della Usl Umbria 2, dal medico curante e dalle Usca. È in corso l’indagine epidemiologica per ricostruire la mappa dei contatti che saranno posti in isolamento fiduciario in attesa di tampone.

Un morto

Come da comunicazione da parte dell’Azienda ospedaliera di Terni si registra il decesso di un 80enne residente a Orvieto. Ai familiari vanno le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione Comunale e della città intera.

10 guariti

Nella stessa giornata il Sindaco ha provveduto alla revoca dell’ordinanza di isolamento contumaciale per 10 cittadini positivi risultati guariti dopo il tampone di controllo.

129 positivi

Attualmente sono 129 i cittadini residenti o domiciliati nel comune di Orvieto positivi al Covid-19 per i quali è stato sin qui disposto l’isolamento contumaciale domiciliare. Per quanto riguarda il numero delle persone ricoverate fanno fede i dati reperibili sulla Dashboard della Regione Umbria all’indirizzo https://www.regione.umbria.it/coronavirus

Chiusura Pozzo San Patrizio

Per effetto dell’ultimo Dpcm del 3 novembre 2020, fino al 3 dicembre 2020 e salvo nuove indicazioni, è stata disposta la chiusura al pubblico del Pozzo di San Patrizio, della Torre del Moro e della Nuova Biblioteca pubblica “Luigi Fumi”. Riguardo alla Biblioteca rimarranno attivi da remoto – telefono o posta elettronica – i servizi di richiesta credenziali alla biblioteca per MLOL, il servizio prestito digitale, le informazioni bibliografiche da parte di utenti o altre biblioteche e l’iscrizione alla biblioteca.Sempre in ottemperanza al Dpcm suddetto, interpellata la Prefettura di Terni, l’attività del mercato di piazza del Popolo, solo per la giornata di sabato, sarà limitata ai banchi alimentari.