Covid, non ce l’ha fatta un paziente di una frazione di Città della Pieve

Nel comune ancora zero contagi, scendono i positivi, ma resta l'incidenza più alta di contagiati nel comprensorio del Trasimeno

Covid, c’è stato un altro decesso di un uomo residente in una frazione di Città della Pieve. Si tratta dell’undicesimo decesso dall’inizio della pandemia.

Una triste notizia, in un momento in cui a Città della Pieve si confermano zero contagi. Con il numero degli attualmente positivi che sta scendendo verso cento, grazie alle continue guarigioni di chi ha contratto il Covid nelle scorse settimane.

Città della Pieve resta ancora il comune del comprensorio del Trasimeno con l’incidenza più alta di contagiati rispetto alla popolazione: circa 15 per mille residenti. Ma con una situazione in progressivo miglioramento.

Nell’ultimo giorno al Trasimeno è stato segnalato anche il decesso di una persona residente a Tuoro.