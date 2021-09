Covid, muoiono madre e figlia. Avevano ristorante a Norcia - Tuttoggi

Madre e figlia non sono riuscite a superare le complicanze del Covid-19, l'anziana è morta in una struttura marchigiana, la 59enne all'ospedale di Perugia

Cordoglio a Norcia e ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) per la morte di due donne, madre e figlia – che insieme ad altri familiari gestivano un ristorante a Serravalle – in seguito a complicanze dovute al Covid-19.

Il decesso, secondo quanto riporta la testa marchigiana Centro Pagina, è avvenuto una settimana fa, ma se ne è avuta notizia soltanto nelle ultime ore.

Le due donne, la madre di 86 anni e la figlia di 59, erano originarie di Acquasanta Terme ma da tempo vivevano a Norcia, dove appunto gestivano un ristorante, “Da Pietro” a Serravalle, lungo il fiume Nera. Proprio durante l’attività lavorativa potrebbero aver contratto il Coronavirus. Purtroppo le complicanze insorte dopo la malattia non hanno lasciato loro scampo: sono infatti decedute a distanza di due giorni l’una dall’altra. L’anziana era ricoverata in una residenza per anziani marchigiana, mentre la figlia Daniela all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Le due donne, insieme alla loro famiglia (che fortunatamente sta bene), erano molto conosciute e stimate non solo nel paese di origine e in quello dove abitavano da tempo, ma anche nel resto dell’Umbria. Il loro ristorante è molto frequentato anche da gente di passaggio: madre e figlia, – insieme al resto dei familiari – oltre al buon cibo, offrivano cortesia e cordialità.