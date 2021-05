Si deciderà nel monitoraggio del 28 maggio, ma bisogna mantenere buoni numeri per tre settimane consecutive

Covid, l’Umbria punta alla zona bianca dal 14 giugno. In base ai dati attuali di incidenza dei contagi e all’andamento stimato della curva nelle prossime settimane è questa la data in cui si pensa che in Umbria potrebbero essere tolti i divieti, con il solo obbligo dell’uso della mascherina. Un traguardo che l’Umbria potrebbe tagliare in tale data insieme a Lombardia e Lazio.

I parametri

I nuovi parametri concordati tra il Ministero della Sanità e le Regioni non tengono più conto dell’indice Rt, facilmente oscillante per piccoli numeri, ma dell’incidenza settimanale dei nuovi casi per 100 mila abitanti (che deve essere sotto quota 50 per tre settimane consecutive), di uno scenario di rischio “di tipo 1” e di 21 parametri, tra cui la situazione ospedaliera.

Anche la presidente Donatella Tesei, nella conferenza stampa sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, ha parlato di prospettive da zona bianca per l’Umbria.

Le date previste

In base al decreto del 18 maggio entrano in zona bianca dal 1° giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

Se non ci saranno impennate della curva dei contagi il 7 giugno potrebbe toccare ad Abruzo, Veneto e Liguria.

L’Umbria, la Lombardia e il Lazio attendono fiduciose il monitoraggio del 28 maggio. Che può dare il via libera per il 14 giugno, mantenendo il trend di discesa dei contagi.

In Umbria attualmente i positivi al Covid sono 2194 (alla data del 20 maggio) con 111 ricoverati, di cui 15 in terapia intensiva.