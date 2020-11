Covid in Umbria, bollettino del 21 novembre: 408 nuovi positivi e 9 decessi | Curva stabile, salgono i ricoveri - Tuttoggi

Salgono le persone in ospedale. Sono oggi 447 i pazienti negli ospedali dell'Umbria di cui 75 in terapia intensiva

Resta stabile la curva dei contagi di Covid-19 in Umbria, in bilanciamento tra nuovi positivi e persone guarite. Le persone attualmente contagiate in regione sono 11.428.

Secondo l’aggiornamento della dashboard realizzata in collaborazione con il Centro Operativo Regionale (COR), alle ore 12:03 del 21 novembre sono 408 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Umbria, su un totale di 4.750 tamponi. La percentuale scende di positivi scende quindi all’8,59%.

Sono invece 344 le persone guarite dal coronavirus per un totale di 9.618 dall’inizio della pandemia.

La situazione negli ospedali

Salgono invece le persone ricoverate. Sono oggi 447 i pazienti negli ospedali umbri (11 in più di ieri) di cui 75 in terapia intensiva (+4).

Questo il dettaglio dei ricoveri nei vari reparti covid:

Ospedale di Perugia – 127 (22 in terapia intensiva)

– 127 (22 in terapia intensiva) Ospedale Campo (E.I.) – 22

– 22 Ospedale di Terni – 116 (25 in terapia intensiva)

– 116 (25 in terapia intensiva) Ospedale di Foligno – 40 (8 in terapia intensiva)

– 40 (8 in terapia intensiva) Ospedale di Spoleto – 43 (13 in terapia intensiva)

– 43 (13 in terapia intensiva) Ospedale di Città di Castello – 43 (7 in terapia intensiva)

– 43 (7 in terapia intensiva) Ospedale di Branca – 14

– 14 Ospedale MVT Pantalla – 40

I decessi

I decessi legati al Covid sono 9 e sono relativi a pazienti di: Bastia Umbra (1), Castel Giorgio (1), Giove (1), Perugia (1), Terni (3), Todi (1) e Torgiano (1).

Coronavirus, i contagi nei comuni umbri

Questo l’aggiornamento sui positivi al Coronavirus, per comune, con aggiornamento del 20 novembre (tra parentesi le differenze rispetto al giorno precedente). Eventuali scostamenti con le comunicazioni dei Comuni possono derivare da orari diversi di aggiornamento o da diverse classificazioni tra residenti e domiciliari.