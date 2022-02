Covid in Umbria, altri 4 morti. Negli ospedali solo 178 positivi - Tuttoggi

Scendono sotto quota 12mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria. I nuovi positivi alla data del 19 febbraio 2022 sono 843

Scendono sotto quota 12mila (sono 11.840) gli attualmente positivi al Covid in Umbria. I nuovi positivi alla data del 19 febbraio 2022 sono 843, mentre i guariti 1.271. Altri 4 i morti positivi al Covid in Umbria (residenti ad Amelia, Bastia, Foligno e Terni).

Continua a diminuire il numero dei ricoverati negli ospedali, 178 (-12 rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (-1). All’ospedale di Perugia sono ricoverati 57 positivi al Covid (3 in intensiva), in quello di Terni 52 (6 in intensiva). All’ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla i ricoverati casi Covid sono 17, 8 a Branca, 15 a Città di Castello e 29 a Foligno.

Di seguito la situazione dei contagi di Covid nei singoli comuni dell’Umbria.