Covid, il nuovo anno parte con 228 nuovi contagi in Umbria | 1 solo decesso - Tuttoggi

SOno 2.615 i tamponi effettuati, superati i 500mila dall'inizio della pandemia . Un tasso di positività pari all'8,71%

Il nuovo anno parte confermando i numeri in rialzo dei nuovi contagi da covid-19 che si sono purtroppo registrati in questi ultimi giorni in Umbria.

Sono 228 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore su un numero complessivo di 2.615 tamponi effettuati, superati i 500mila dall’inizio della pandemia . Un tasso di positività pari all’8,71%. Il tasso a livello nazionale è del al 14,1%.

Nelle stesse ore si registra un solo decesso, a Perugia, e una diminuzione dei ricoveri nei reparti covid. Scende a 300 il numero dei pazienti umbri a causa del virus Sars Cov (-3 rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (+2).

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria: