Covid, guerre, bolle finanziarie: Ferrucci spiega l’economia delle tante discontinuità radicali

Il primo appuntamento del nuovo ciclo di "Incontri e dialoghi a Santa Giuliana", il generale Vigorita lascia la Scuola di lingue estere e saluta Perugia dopo due anni

Covid, guerre, bolle finanziarie. Il prof Luca Ferrucci, professore ordinario del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, ha parlato all’Auditorium di Perugia della Scuola di lingue estere dell’Esercito di Perugia delle repentine discontinuità radicali che rendono lo scenario economico dominato dal “capitalismo finanziario” di difficile previsione, per gli analisti, per le imprese, per gli Stati. Ed anche per i piccoli risparmiatori, alle prese con la scelta di come investire i propri risparmi già erosi dall’aumento di costi e servizi.

Una ripresa di “Incontri e dialoghi a Santa Giuliana” quanto mai di attualità, quella che ha visto protagonista il prof Ferrucci, nell’appuntamento coordinato dal giornalista Mario Mariano.

Si è parlato anche di Covid, delle conseguenze sull’economia e sulla società, e degli aspetti legati al modello di sanità.

Al dibattito ha portato il suo contributo Silvia Pagliacci, presidente di Federfarma Umbria, che ha ricordato il ruolo svolto da quei presidi sanitari capillarmente sparsi sul territorio che sono le farmacie. E Mario Amico, operatore sanitario, tra coloro che sono stati chiamati a gestire l’emergenza Covid all’ospedale di Perugia.

Il prossimo appuntamenti di “Incontri e dialoghi” è fissato per il 9 novembre, quando verrà onoratala memoria del Maestro Franco Venanti, che aveva aperto il ciclo dei convegni a Santa Giuliana.

L’iniziativa, fortemente voluta dal generale Vigorita, proseguirà anche con il prossimo cambio della guida del comando della Scuola di Lingue Estere. Il comandante della Scuola con commozione ha sottolineato: “Porterò Perugia nel cuore, mi sono trovato benissimo e ringrazio Istituzioni e città per l’affetto dimostrato”.

A nome della città ha voluto ringraziare il generale Vigorita l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano: “Ho appoggiato questo progetto culturale per rafforzare le iniziative che giornalmente si svolgono nella nostra città. Ringrazio il generale Vigorita per come ha incarnato lo spirito di collaborazione con la nostra Perugia ‘bella e terribile’”.