Covid, giù positivi e ricoveri: chiude il Modular Hospital a Perugia

I pazienti positivi al Covid che accedono in Pronto Soccorso, verranno gestiti con percorsi separati, mentre il Modular potrà essere riaperto qualora l’andamento della pandemia lo richiedesse.

Covid, i dati in Umbria

La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni in Umbria mostra un trend in leggerissima diminuzione rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 6 settembre è pari a 222.

L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è ancora sotto il valore soglia di 1 attestandosi a 0.86.

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend in leggera diminuzione in tutte le classi della popolazione ed è in lieve diminuzione anche la distribuzione territoriale dell’incidenza.

Quanto all’incidenza territoriale settimanale per 100mila abitanti, questi i dati tra il 29 agosto e il 4 settembre: Terni 234; Orvieto 165; Narni-Amelia 279; Spoleto 157; Foligno 214; Valnerina 202; Alto Chiascio 246; Perugino 216; Trasimeno 265; Assisi 251; Media Valle 190; Alto Tevere 2020.