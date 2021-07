Covid, a Castello brusca impennata di casi | Ultimi 8 positivi sono tutti 20enni - Tuttoggi

Anche in queste ore si tanno registrando ulteriori positività, con il totale che sta quindi superando i 30 casi complessivi | L'appello del sindaco Bacchetta “E' necessario che i giovani abbiano buonsenso e autocontrollo”

Torna a crescere il numero di positivi al Covid-19 in Altotevere. Città di Castello, con altri 8 contagi nelle ultime 24 ore – 25 in appena 4 giorni – è ancora una volta il Comune con più casi dell’Alta Umbria, dopo aver solo sfiorato il Covid-free il 15 luglio scorso (con appena 2 casi).

Con un totale che torna dunque a 30 positivi complessivi – e un ricovero – si conferma la brusca impennata di casi nell’ultima settimana che, a quanto pare sembra consolidarsi ed ampliarsi: proprio in queste ore, inoltre, si stanno registrando ulteriori positività, con il totale che quindi andrà ben oltre le 30 unità.

Ma c’è un dettaglio da non sottovalutare. Gli ultimi 8 positivi delle passate 24 ore sono tutti giovanissimi, con il più “anziano” nato nel 2000 e gli altri tutti più giovani.

“E’ evidente che in questa fase il Covid-19 colpisce i ragazzi, – ha dichiarato il sindaco Luciano Bacchetta – probabilmente anche per la vivacità dei rapporti interpersonali propria dell’età, ma di fronte alla elevata contagiosità che sta dimostrando la variante Delta nel nostro territorio, come in tutta Italia”.

Il primo cittadino torna quindi a fare un appello ai più giovani: “E’ necessario usare buonsenso e autocontrollo. Bisogna evitare quanto più possibile di partecipare a iniziative e momenti ludici. Comprendiamo le difficoltà dei ragazzi a rinunciare a certe opportunità, venendo da un anno e mezzo di isolamento, con chiusure e privazioni ma, senza allarmismi, dobbiamo fare i conti con questa nuova realtà, nella quale siamo alle prese con una variante Delta molto contagiosa, che circola intensamente”.

Situazione meno preoccupante negli altri Comuni dove Pietralunga, Montone e Lisciano Niccone rimangono ancora Covid-free. Leggero aumento a San Giustino e Umbertide, dove però i contagi totali non arrivano a 10. Citerna e Monte Santa Maria hanno insieme 3 casi (rispettivamente 2 e 1).