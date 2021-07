Covid, a Castello oltre 100 positivi "Non solo giovani"| Casi triplicati a San Giustino - Tuttoggi

Sono 112 i tifernati positivi al 30 luglio, in 48 ore a San Giustino si è passati da 12 a 32 casi

Abbattuto il muro dei 100 contagi da Covid a Città di Castello, dove nelle ultime 24 ore 10 nuovi positivi e soli 3 guariti hanno fatto salire il totale dei casi a 112. Fortunatamente, tra questi, nessuno è ricoverato.

La variante Delta, dunque, continua a circola forte in Altotevere, dove anche gli altri Comuni hanno fatto registrare anomale impennate di contagi. A San Giustino, in 48 ore, i casi si sono addirittura triplicati, dai 12 del 28 luglio ai 32 di oggi (30 luglio). Numeri in salita, anche se con un ritmo più blando, a Umbertide, arrivato a 24 contagi (8 in due giorni).

In rialzo, dopo quasi 2 mesi di Covid-free, anche Montone, ora a 3 positivi. Citerna ne registra 8 e Monte Santa Maria 1. Lisciano Niccone e Pietralunga restano senza casi.

“Il dato comune è che vengono colpiti sempre giovani e giovanissimi, ma tra i nuovi positivi delle ultime ore ci sono anche persone adulte – ha evidenziato il sindaco tifernate Luciano Bacchetta – Speriamo sia un fatto circoscritto, perché se la variante Delta cominciasse ad allargarsi anche ad altre fasce d’età della popolazione, oltre a quelle giovanili, potrebbe diventare più complessa da gestire”.

Bacchetta ha voluto cogliere l’occasione per salutare il dottor Giuseppe Vallesi, direttore medico dell’ospedale dall’inizio dell’emergenza da Covid-19, che andrà a lavorare a Pantalla: “Lo ringraziamo per la grande collaborazione che ha assicurato nei mesi difficili e drammatici della pandemia, grazie alla quale è stato possibile dare risposte importanti anche nei momenti più critici”.