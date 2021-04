Covid, bilancio Minimetrò 2020 in rosso

Dallo stop a causa della pandemia nel 2020 dai biglietti minori entrate per un milione e mezzo di euro | Le nuove cariche sociali

Bilancio del Minimetrò in rosso nel 2020 causa Covid. L’Assemblea degli azionisti di Minimetrò Spa ha approvato all’unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con una perdita di euro 226.141, al netto di ammortamenti per euro 3.425.160, accantonamenti per euro 80.532 e tasse per euro 21.723.

Stop per il Covid, dai biglietti persi un milione e mezzo

Un risultato economico che la società definisce “eccezionale”. E’ infatti il secondo esercizio che si chiude in negativo nella storia della Minimetrò Spa, dopo quello del 2012. Ma questa volta la perdita dell’esercizio viene attribuita interamente “alla caduta degli introiti da biglietteria, a causa dall’emergenza Covid-19”. Rispetto al precedente esercizio la flessione è stata infatti di circa il 65%, ed in valore assoluto pari a euro 1.554.000. Il contenimento della perdita è stato possibile grazie alla quota di ristoro da parte dello Stato e con la riduzione dei costi di circa l’8% (in valore assoluto pari a euro 809.617).

Debito finanziario a lungo termine in calo

Il debito finanziario a lungo termine si è ridotto di euro 1.549.034 per effetto del regolare pagamento delle rate di finanziamento in scadenza nell’esercizio; si evidenzia che dall’avvio della gestione (2008) la Società ha ridotto il debito complessivo di euro 17.209.068.

Per quanto riguarda la qualità del servizio erogato, “gli indicatori di eccellenza registrati durante l’esercizio – scrive la società – confermano sostanzialmente quelli dei periodi precedenti, con un indice di disponibilità del sistema trasportistico superiore al 99%”.

“La continuità aziendale – si legge ancora nella nota della Minimetrò Spa – è confermata dalla solidità patrimoniale e finanziaria della società, nonché dagli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione del servizio, pur in presenza delle problematiche generate dall’emergenza sanitaria da Covid-19”.

Le nuove cariche

L’assemblea ha rinnovato le cariche sociali per il triennio 2021/2023 con la conferma del revisore legale dei Conti Roberto Politi e la nomina dei componenti il Collegio sindacale, Massimo Carloni (presidente), Marco Battistini e Raffaella Proietti (sindaci effettivi), Silvio Cipriani e Eugenio Lepri (sindaci supplenti).