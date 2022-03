Covid, altri 6 ricoverati in più e 4 morti. Calano nuovi positivi - Tuttoggi

I dati relativi ai contagi in Umbria aggiornati al 31 marzo ed il dettaglio della situazione nei singoli comuni della regione

Ancora lieve calo degli attualmente positivi in Umbria, con la curva dei contagi che continua a scendere in modo lentissimo. I dati del 31 marzo indicano 1.517 nuovi casi di Covid e 1768 guariti.

Sono però 4 i decessi di persone positive (2 residenti a Città di Castello, 2 a Terni), mentre continua ad aumentare la pressioni sugli ospedali: sono 6 in più i ricoverati – 233 in tutto – nel saldo tra nuovi ospedalizzati e guariti. C’è un positivo in più (4 in tutto) in terapia intensiva.

All’ospedale di Branca sono ricoverati 16 positivi al Covid (+3), 2 a Castiglione del Lago (+1), 17 a Città di Castello (-1), 41 a Foligno, nessuno a Orvieto (-1) così come a Spoleto (-1), 9 a Pantalla (+1) e 3 a Umbertide. Mentre negli ospedali più grandi, 68 i ricoverati a Perugia (+2), di cui 2 in intensiva (+1), e 77 a Terni (+2), di cui 2 in intensiva.

Di seguito la situazione dei contagi di Covid nei singoli comuni dell’Umbria.