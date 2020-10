Covid al Trasimeno: chiusa la primaria “Birago”, riapre l’asilo di Tavernelle

Covid, situazione in evoluzione al Trasimeno, alla luce di nuovi contagi e dell’elevato numero di tamponi che si stanno effettuando per contenerli.

A Passignano dove si sono registrati altri 11 casi nelle ultime 24 ore, dopo un colloquio con le autorità competenti, visto il numero elevato di contagi all’interno di una classe elementare, sia pur casi asintomatici, e degli isolamenti in atto, il sindaco Pasquali ha ordinato la chiusura in via precauzionale di tutte le classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “D.Birago”, fino al 18 ottobre.

“Ci sono protocolli che garantiscono percorsi separati tra gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado – ha spiegato il sindaco – pertanto le classi di queste ultime saranno aperte, così similmente rimarrà aperta la scuola dell’infanzia. Il servizio dei bus scolastici per la scuola media e gli asili sarà garantito”.

Riapre l’asilo comunale di Tavernelle

Riapre invece l’asilo comunale di Tavernelle. D’intesa con il responsabile del Dipartimento di prevenzione per la Scuola Asl e il dirigente scolastico, alla luce degli accertamenti epidemiologici a seguito del caso di contagio registrato, il sindaco Cherubini comunica che da lunedì riprenderanno le attività per i bambini della sezione B e per i bambini della sezione A che sono stati assenti nei giorni di mercoledì 7 e giovedì 8 o da più giorni. Resteranno invece a casa coloro che, a prescindere dalle sezioni, abbiano utilizzato il pulmino nei giorni di mercoledì 7 e giovedì 8 (già in isolamento fiduciario) e tutti i bambini della sez A per cui è stato già disposto l’isolamento fiduciario.

Un nuovo caso a Panicale

Intanto nel comune di Panicale si registra un nuovo tampone positivo al Covid. I contagiati salgono quindi a 19. Tre di loro sono ricoverati, uno di questi in terapia intensiva. Gli altri sono in isolamento in casa, asintomatici o con sintomi lievi.

A Tuoro scuole chiuse

A Tuoro, dove sono stati comunicati 21 contagi, il sindaco Maria Elena Minciaroni ha già disposto la chiusura di tutte le scuole, in attesa dell’esito dei tamponi che si stanno effettuando su bambini, ragazzi e insegnanti.