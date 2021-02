Covid, a Magione tutti i negozi chiusi per due domeniche

Nuova ordinanza del sindaco Chiodini, che conferma i precedenti divieti e aggiunge le chiusure degli esercici commerciali il 21 e il 28

Covid, nuova ordinanza del sindaco Chiodini che a Magione proroga i divieti già in vigore e dispone la chiusura domenicali degli esercizi commerciali nelle domeniche del 21 e del 2 8 febbraio.

Quanto alle scuole, restano in vigore le disposizioni della Regione Umbria, che ha avuto oggi (lunedì) il via libera del Consiglio di Stato anche per la chiusura di asili e materne.

Le ordinanze sindacali per il contenimento del contagio attualmente in vigore prevedono in sintesi:

il coprifuoco alle 21, fatta salva la possibilità di asporto con consumazione in luoghi privati fino alle 22;

la spesa alimentare limitata ad una sola volta al giorno e da parte di un solo componente della famiglia;

l’obbligo di misurazione temperatura in ingresso alle medie e grandi strutture;

l’ingresso nei locali pubblici limitato a massimo una persona ogni 15 metri quadrati di spazio;

la chiusura dei parchi pubblici;

il divieto di consumo di alimenti in luoghi pubblici;

la chiusura domenicale degli esercizi commerciali il 21 e 28 febbraio prossimi.

Magione è stato il primo comune umbro ad essere colpito violentemente dalla cosiddetta terza ondata Covid e ad aver adottato misure restrittive.

Attualmente il numero degli attualmente positivi al Covid è stabile poco sotto i 200 casi.